Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце в Париже в воскресенье, 13 октября, сообщает Le Figaro. Издание отмечает, что стороны обсудят европейские вопросы перед саммитом, который состоится в конце следующей недели.

Встреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября

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