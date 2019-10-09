Политика
REGNUMВстреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября
Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце в Париже в воскресенье, 13 октября, сообщает Le Figaro. Издание отмечает, что стороны обсудят европейские вопросы перед саммитом, который состоится в конце следующей недели.
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Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.
Life.ru 19:15
Кино
Disney покажет зрителям еще одну «Русалочку»
Американская студия Disney представила видео с актерами новой экранизации «Русалочки». Ролик был опубликован в Instagram компании.
Политическая Экспертиза 07 октября в 17:09
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль 16:51
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Экономика
Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Наука
Роботизированная рука может работать с крошечными линзами и зеркалами
Рука может работать с объективами и зеркалами разных размеров, даже самыми миниатюрными из них.
Хайтек 13:03
Здоровье
В поселке Кутулик Аларского района достраивают дом для медиков
В 2019 году в поселке Кутулик Аларского района в эксплуатацию сдадут жилой дом для медицинских работников.
Областная газета (г. Иркутск) 05:20
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
Политика
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе идет между Россией и Украиной, пишет Федеральное агентство новостей.
Политика Сегодня вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Происшествия
Водитель пострадала в перевернувшейся на трассе Nissan Tino под Кункуром
Авария произошла в 15.35 на подъезде к селу Кункур. Это было второе за сутки ДТП в регионе, при котором пострадал человек.
Чита.Ру 20:09
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости вчера в 06:20
Футбол
Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
LiveSport.ru 16:57
Армия и оружие
Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске
Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Здоровье
Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 500 детям
Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды.
Интерфакс 09:03
Политика
Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17
Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Армия и оружие
Художественный фильм про российских военных в Сирии выйдет в 2020 году
Уже в 2020 году российские зрители смогут увидеть первый художественный сил, посвященный деятельности военных ВС РФ в Сирии.
РЕН ТВ 20:20
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25