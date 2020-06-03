Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня

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Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства. О том, что встреча может состояться в субботу, 6 июля, также сообщили со ссылкой на источники алжирский телеканал Ennahar TV и российское агентство ТАСС.
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Bloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня

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