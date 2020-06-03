Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства. О том, что встреча может состояться в субботу, 6 июля, также сообщили со ссылкой на источники алжирский телеканал Ennahar TV и российское агентство ТАСС.

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 11

Общество Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса. 1,1K

Гаджеты У Xiaomi может появиться смартфон-книжка с большим гибким экраном Аппарат выполнен в формате книжки: при этом довольно большой гибкий экран в сложенном состоянии оказывается снаружи, опоясывая корпус.

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Гаджеты Опубликованы все макеты разных iPhone 12 Японский ресурс Mac Otakara опубликовал макеты грядущих iPhone 12, которые представят традиционно осенью.

Армия и оружие Глава минобороны Греции допустил военные действия против Турции Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заверил, что его страна, чтобы защитить свои суверенные права, готова ко всему, включая военные действия в отношении Турции в случае провокаций. 5

Общество Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня. 12

Происшествия В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения. 5

Общество В России появятся универсальные проездные билеты Эксперты предложили развивать универсальные проездные на все виды общественного транспорта для сопредельных регионов, как это было сделано в Москве и Подмосковье.

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 953

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. 8

Происшествия Бывший сотрудник райадминистрации получил условный срок за взятки Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тысяч рублей.

Экономика В России вырос прожиточный минимум С начала года прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента, передает РИА Новости. 163

Общество Молния разорвала самый большой флаг США Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии. 2

Общество СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. 4,3K

Экономика В Омске будут реализованы три масштабных инвестиционных проекта На территории города Омска реализуется 10 масштабных инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 5 млрд рублей. 1