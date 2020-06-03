Энергетика
КоммерсантъBloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня
Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства. О том, что встреча может состояться в субботу, 6 июля, также сообщили со ссылкой на источники алжирский телеканал Ennahar TV и российское агентство ТАСС.
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Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
Происшествия
В Перми от коронавируса умерли два медика
В Перми скончались два медицинских работника с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации губернатора.
Российская газета 01:37
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Гаджеты
У Xiaomi может появиться смартфон-книжка с большим гибким экраном
Аппарат выполнен в формате книжки: при этом довольно большой гибкий экран в сложенном состоянии оказывается снаружи, опоясывая корпус.
3DNews 01:45
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Гаджеты
Опубликованы все макеты разных iPhone 12
Японский ресурс Mac Otakara опубликовал макеты грядущих iPhone 12, которые представят традиционно осенью.
The GEEK 02 июня в 07:13
Армия и оружие
Глава минобороны Греции допустил военные действия против Турции
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заверил, что его страна, чтобы защитить свои суверенные права, готова ко всему, включая военные действия в отношении Турции в случае провокаций.
Московский Комсомолец 01:36
Общество
Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем
Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня.
Российская газета вчера в 10:33
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Общество
В России появятся универсальные проездные билеты
Эксперты предложили развивать универсальные проездные на все виды общественного транспорта для сопредельных регионов, как это было сделано в Москве и Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Происшествия
Бывший сотрудник райадминистрации получил условный срок за взятки
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тысяч рублей.
Взгляд-инфо 01:19
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Экономика
В России вырос прожиточный минимум
С начала года прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента, передает РИА Новости.
Lenta.ru 03 июня в 09:52
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
РИА Новости 03 июня в 03:51
Общество
В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива
RT на русском 01:40
Общество
Молния разорвала самый большой флаг США
Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии.
News.ru вчера в 19:55
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета вчера в 10:36
Здоровье
Глава Томской области заявил о «халатности» врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что массовое заражение врачей коронавирусом стало следствием их халатного отношения к правилам безопасности.
Росбалт вчера в 15:18
Экономика
В Омске будут реализованы три масштабных инвестиционных проекта
На территории города Омска реализуется 10 масштабных инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 5 млрд рублей.
Новый Омск вчера в 04:15
Космос
Аналитик рассказал, почему «новые королевы» в российской космонавтике не появятся
В связи с запуском Crew Dragon аналитик и публицист Андрей Никулин замечает, что российская космонавтика живет сейчас за счет наследия Сергея Королева, а надеяться на появление новых королевых в нынешних условиях не стоит.
Infox.ru 02 июня в 13:47
Общество
Омичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию даже во дворах
Председатель областной избирательной комиссии Алексей Нестеренко рассказал о процедурах голосования по поправкам в Конституцию.
РИА ОмскИнформ 00:27