Энергетика
КоммерсантъВстреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот
Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Российская газета вчера в 02:11
Общество
Число случаев коронавируса в России приблизилось к 450 тысячам
В Рязанской области за последние сутки подтвердили 71 новый случай.
62инфо 03:57
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Футбол
«Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 02:57
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США
Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
ТАСС вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел COVID-19
РИА Новости 01:58
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Здоровье
Наибольшее число заражений коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
На 4 июня в Ростовской области у 5 557 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 132,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 05:16
Политика
Twitter удалил ролик Трампа о гибели афроамериканца Флойда
Российская газета 02:42
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Венесуэла требует у Франции выдать укрывающегося в посольстве Гуайдо
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса подтвердил информацию о том, что незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо укрывается в посольстве Франции, и потребовал его выдачи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:19
Происшествия
Лжехирург Алена Верди впала в кому
Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
ВК Пресс 03:20
Происшествия
В Великом Новгороде задержали криминального авторитета
Оперативники задержали в Великом Новгороде криминального авторитета, оказывавшего влияние на несколько преступных групп в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях.
ТАСС вчера в 12:04
Общество
Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей
Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня вчера в 10:53
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Гаджеты
В сети появился первый 3D-макет iPhone 13
Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
МИТ 04:07
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки зафиксировано 8 831 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах.
Piter.tv вчера в 03:35
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Армия и оружие
Два новых звания ввели в ВСУ по стандартам НАТО
Телеканал 360° вчера в 11:46
Армия и оружие
NI назвал преимущества подлодок проекта «Борей-А»
В США оценили преимущества новой российской подводной лодки проекта "Борей-А". Речь идет о "Князе Владимире", построенном на Севмаше.
Российская газета 03:32
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Общество
В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8831 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 03:53
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59