Энергетика
КоммерсантъВстреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот
Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Общество
«Норникель» ответил Путину. Об утечке дизтоплива Москва узнала через 25 минут
Из сообщений следует, что московский центр Минэнерго узнал о происшествии спустя 25 минут после того, как разгерметизацию резервуара с дизелем заметил диспетчер ТЭЦ.
Проспект Мира вчера в 12:42
Армия и оружие
Яков Кедми объяснил, как российский подводный беспилотник «Посейдон» лишил США основного преимущества
Актуальные Новости 02:10
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Вадим Немков, который состоит в команде легендарного Фёдора Емельяненко, поделился мнением о стиле ведения поединков чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 02:38
Происшествия
Вскрытие показало у Джорджа Флойда COVID-19
Известия вчера в 22:26
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Общество
Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса
Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.
RT на русском вчера в 22:13
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики.
Городовой вчера в 04:32
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Ольга» впервые стал отцом
7Дней.ру вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина
Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews вчера в 09:48
Спорт
Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте
Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
Чемпионат вчера в 22:18
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, которому Украина нанесла значительный ущерб, перекрыв Северо-Крымский канал.
Профиль вчера в 01:51
Политика
В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита
Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
РБК 02:31
Общество
В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей
В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио.
Газета.Ru вчера в 12:06
Происшествия
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей
Обнаружен автомобиль, на котором передвигались нападавшие на инкассаторов, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 02:36
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:18
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Футбол
«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»
«Барселона» отказалась приобретать нападающего Неймара у «ПСЖ».
Чемпионат вчера в 22:07
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Политика
Путин назначил 1 июля днем голосования за поправки в Конституцию
«Исходя из сегодняшней дискуссии, проведем голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года», — заявил глава государства на совещании с членами правительства и Центризбиркома.
Gorodvo.ru 01 июня в 10:58
Общество
В Приамурье у ветеранов потребовали вернуть выплаты ко Дню Победы
REGNUM вчера в 22:09