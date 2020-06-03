Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВстреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот

Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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