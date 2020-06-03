Энергетика
Profinance.ruBloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки
Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Происшествия
Мужчину будут судить за нападение на контролера столичного метро, после которого она впала в кому
Черемушкинский районный суд столицы рассмотрит дело против мужчины, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении контролера на станции метро, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.
Агентство Москва 10:52
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвалилась результатами голодовки
Голодовка не является буквальной - она просто исключила определенные категории продуктов и специи.
Bimru.ru 10:47
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида
К Земле 6 июня приблизится астероид, относящийся к категории "потенциально опасных", сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.
Москва 24 вчера в 02:53
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Здоровье
Лучшему врачу-инфекционисту Кирова подарили машину
Newsler.ru 10:20
Здоровье
Медицинские психологи оценили новые надбавки
Ранее «Известия» сообщали, что теперь компенсации за работу с больными коронавирусом начнут получать и медицинские психологи.
Известия вчера в 19:15
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Экономика
Цены на фрукты и ягоды на Украине побили исторический рекорд
Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины достигли исторически высокого уровня, сообщили в среду в плодовоовощной ассоциации страны.
Взгляд.ру 10:51
Игры
Состоялся анонс Game Gear Micro — новой портативной консоли от Sega
Токио, 3 июня 2020, 15:49 — REGNUM Sega анонсировала Game Gear Micro — переиздание одноимённой ретро-консоли в уменьшенном масштабе.
REGNUM 08:49
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
Forbes 10:11
Общество
Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»
Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением".
Газета.Ru 09:59
Экономика
Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет
Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:23
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Шоу-бизнес
Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина
Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews 09:48
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти".
Piter.tv вчера в 04:46