Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruBloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки

Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.
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Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот

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Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+

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Не все страны выполнили свои обязательства по соглашению ОПЕК+

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Названы виновники возможного срыва переговоров по нефти

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Цены на нефть резко снизились из-за ультиматума Саудовской Аравии и России

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Переговоры ОПЕК+ по нефти оказались на грани срыва из-за нарушителей

RuNews24.ru10:25
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
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Происшествия

Мужчину будут судить за нападение на контролера столичного метро, после которого она впала в кому

Черемушкинский районный суд столицы рассмотрит дело против мужчины, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении контролера на станции метро, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.
Агентство Москва 10:52
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Анна Семенович похвалилась результатами голодовки

Голодовка не является буквальной - она просто исключила определенные категории продуктов и специи.
Bimru.ru 10:47
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 10:36
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
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Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 01 июня в 13:18
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Космос

NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

К Земле 6 июня приблизится астероид, относящийся к категории "потенциально опасных", сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.
Москва 24 вчера в 02:53
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
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Политика

На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
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Здоровье

Лучшему врачу-инфекционисту Кирова подарили машину

Newsler.ru 10:20
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Здоровье

Медицинские психологи оценили новые надбавки

Ранее «Известия» сообщали, что теперь компенсации за работу с больными коронавирусом начнут получать и медицинские психологи.
Известия вчера в 19:15
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
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Экономика

Цены на фрукты и ягоды на Украине побили исторический рекорд

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины достигли исторически высокого уровня, сообщили в среду в плодовоовощной ассоциации страны.
Взгляд.ру 10:51
Игры

Состоялся анонс Game Gear Micro — новой портативной консоли от Sega

Токио, 3 июня 2020, 15:49 — REGNUM Sega анонсировала Game Gear Micro — переиздание одноимённой ретро-консоли в уменьшенном масштабе.
REGNUM 08:49
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Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
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Общество

Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»

Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением".
Газета.Ru 09:59
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 07:48
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Экономика

Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет

Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:23
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Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Шоу-бизнес

Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина

Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
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Политика

Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
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Кино

Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти".
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Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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