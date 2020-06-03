Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВстреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот

Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Названы виновники возможного срыва переговоров по нефти

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Цены на нефть резко снизились из-за ультиматума Саудовской Аравии и России

Profinance.ru09:20

Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот

Коммерсантъ07:48

Доллар и евро укрепились к рублю на фоне разногласий по встрече ОПЕК+

РБК07:12
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Общество

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
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Путешествия

Туроператоры назвали цены на отдых в России в 2020 году

Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года.
BFM.ru 07:49
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
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Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

Интерфакс 06:11
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Происшествия

В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек

Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 08:53
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Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Происшествия

Брянский суд огласит приговор трансгендеру Мишель

Городской32 (Брянск) 07:59
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Общество

Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале

Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21
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Политика

В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
REGNUM 07:04
23
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Политика

Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам

Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
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Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Кино

Камео Стэна Ли в Marvel могут заменить камео Дэдпула в каждом фильме

Popcornnews.ru вчера в 17:00
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ вчера в 18:57
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Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
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Космос

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

РБК вчера в 22:02
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Общество

В Петербурге изменили методику подсчета числа смертей от коронавируса

С 3 июня в Петербурге перешли на новую методику формирования отчетов по смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Собака.ru 08:59
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Политика

Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
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Шоу-бизнес

Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина

Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews 09:48
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Происшествия

В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

"В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме.
Газета.Ru 06:03
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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