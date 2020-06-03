Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот

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