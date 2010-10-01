Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаВстреча ОПЕК+ перенесена из-за разногласий Саудовской Аравии и России

Reuters в материале OPEC+ meeting delayed as Saudi Arabia and Russia row over oil price collapse: sources сообщает что встречу пришлось переносить из-за усиления разногласий между Россией и Саудовской Аравией, поспоривших по поводу того, кто виноват в падении цен на нефть.
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Саудовская Аравия: Россия лжет, мы не воюем с нефтяниками из США

ИА "Реалист"18:48

Встреча ОПЕК+ перенесена из-за разногласий Саудовской Аравии и России

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Трения между Россией и Саудовской Аравией преувеличены — Reuters

ИА Красная Весна13:56

ОПЕК+ может перенести встречу по новой сделке из-за спора России и саудовцев

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