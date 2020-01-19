Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин и Эрдоган встретились в Берлине перед конференцией по Ливии

Владимир Путин прибыл в Берлин. В столице Германии открывается представительная международная конференция по Ливии. Перед началом общей дискуссии, глава российского государства встретился с президентом Турции.
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Путин: Россия и Турция научились находить компромиссы

RT на русском10:01

Повышенные меры безопасности и прогнозы СМИ. В Берлине открывается конференция по Ливии

ТАСС08:46

Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Российская газета07:18

Встреча Путина и Эрдогана состоится до начала конференции по Ливии

ФАН05:48

Путин: усилия России и Турции по Ливии позволили провести берлинскую конференцию

ПолитРоссия07:49

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились в Берлине перед началом конференции по Ливии

Эхо Москвы07:30

Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены

РИА Новости07:38
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика

Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Российская газета 14:43
Общество

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Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
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Lenta.ru вчера в 13:30
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Донецкую и Луганскую народные республики назвал «особыми субъектами» РФ во время общения с журналистами в Крыму на митинге в честь годовщины Переяславской рады 19 января депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
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РИА Новости 09:56
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Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 09:17
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«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы

Матч ТВ 14:17
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Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Советский спорт 14:55
Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
Известия 08:55
Политика

Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.
Газета.Ru 11:59
Общество

Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Ореанда-Новости 05:39
Политика

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
РИА Новости 17 января в 11:21
Общество

В РПЦ поддержали идею лишить Урганта российского гражданства

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Gazeta.SPb 12:40
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

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Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
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Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

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Газета.Ru вчера в 13:38
Армия и оружие

В России создадут новую ракету для поражения наземных целей

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Ferra вчера в 08:17
Общество

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
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Все, что было не со мной

Шум телевизора, по которому с самого утра крутят «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера», вкусные запахи из кухни, уютная пижама с маленькими желтыми звездочками и рыжий кот Барсик, постоянно путающийся под ногами.
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Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
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«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования

Банк непрофильных активов «Траст» хочет нанять компанию, которая будет заниматься финансовыми расследованиями: выявлять сделки, нанесшие банку ущерб, и устанавливать конечных бенефициаров этих сделок.
Ведомости 17 января в 13:11
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК вчера в 17:10
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Ученые зафиксировали необычный всплеск гравитационных волн

Гравитационным обсерваториям LIGO и VIRGO удалось зафиксировать необычный всплеск гравитационных волн.
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Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году

Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
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Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

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Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью

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