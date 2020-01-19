Владимир Путин прибыл в Берлин. В столице Германии открывается представительная международная конференция по Ливии. Перед началом общей дискуссии, глава российского государства встретился с президентом Турции.

Путин и Эрдоган встретились в Берлине перед конференцией по Ливии

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