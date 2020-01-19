Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Берлине стартовали переговоры Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции начали переговоры в Берлине, сообщает РИА Новости. Главы двух государств собираются «сверить часы» перед конференцией по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в воскресенье в столице Германии.
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

Путин и Эрдоган прибыли на берлинскую конференцию по Ливии

РБК08:47

Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Российская газета07:18

Повышенные меры безопасности и прогнозы СМИ. В Берлине открывается конференция по Ливии

ТАСС08:46

Встреча Путина и Эрдогана состоится до начала конференции по Ливии

ФАН05:48

Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены

РИА Новости07:38

Путин: усилия России и Турции по Ливии позволили провести берлинскую конференцию

ПолитРоссия07:49

В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана

RT на русском07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Газета.Ru 14:09
Политика

Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель.
RT на русском 14:13
Политика

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
РБК 13:12
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Происшествия

Генпрокурор Армении назвал основную версию смерти Кутояна

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян прокомментировал смерть Кутояна и расследование его дела сегодня во время панихиды по бывшему начальнику СНБ.
Кавказский узел 13:03
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новости вчера в 18:59
Происшествия

В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Live24 вчера в 01:16
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Автоновости дня 11:10
Происшествия

Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

Lenta.ru 06:11
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Армия и оружие

Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене

Москва 24 вчера в 15:48
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
РБК 05:43
Футбол

Мариу не включил Роналду в свою команду мечты

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 13:59
Здоровье

Врач Виктор Конышев рассказал, почему в мёде больше вреда, чем пользы

Рассказывает известный специалист по питанию, доктор медицинских наук Виктор Конышев.
MedikForum.ru 03:58
Футбол

Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий встретился с полузащитниками белградского «Партизана» Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.
Чемпионат 13:40
Музыка

«Маленькая армянская слабость» Эйвазова: сеть обсуждает аксессуар азербайджанского тенора

Пока скандал с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым "совершает новый виток", внимательные журналисты и пользователи сети заострили свое внимание на аксессуарах тенора, в частности, на его наручных часах.
Sputnik Армения вчера в 23:58
Происшествия

В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
РИА Новости 12:05
Политика

Как Польша изображает жертву и искажает историю

Президент Анджей Дуда выступил с речью. В день освобождения столицы Польши от нацистов праздничных мероприятий в Варшаве не было.
НТВ 09:17
Футбол

Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»

Все про Спорт ру 10:58
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Шоу-бизнес

Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру

Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
RuNews24.ru 04:37
Политика

Путин призвал сделать все для сохранения правды о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить память о Второй мировой войне. По его словам, нужно не допустить искажения правды.
Невские Новости 07:13
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное