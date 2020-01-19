Президенты России и Турции начали переговоры в Берлине, сообщает РИА Новости. Главы двух государств собираются «сверить часы» перед конференцией по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в воскресенье в столице Германии.

В Берлине стартовали переговоры Путина и Эрдогана

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