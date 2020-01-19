Политика
Аргументы и ФактыВ Берлине стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции начали переговоры в Берлине, сообщает РИА Новости. Главы двух государств собираются «сверить часы» перед конференцией по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в воскресенье в столице Германии.
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Политика
Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель.
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Происшествия
Генпрокурор Армении назвал основную версию смерти Кутояна
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян прокомментировал смерть Кутояна и расследование его дела сегодня во время панихиды по бывшему начальнику СНБ.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Армия и оружие
Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
Футбол
Мариу не включил Роналду в свою команду мечты
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
Здоровье
Врач Виктор Конышев рассказал, почему в мёде больше вреда, чем пользы
Рассказывает известный специалист по питанию, доктор медицинских наук Виктор Конышев.
Футбол
Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий встретился с полузащитниками белградского «Партизана» Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.
Музыка
«Маленькая армянская слабость» Эйвазова: сеть обсуждает аксессуар азербайджанского тенора
Пока скандал с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым "совершает новый виток", внимательные журналисты и пользователи сети заострили свое внимание на аксессуарах тенора, в частности, на его наручных часах.
Происшествия
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Политика
Как Польша изображает жертву и искажает историю
Президент Анджей Дуда выступил с речью. В день освобождения столицы Польши от нацистов праздничных мероприятий в Варшаве не было.
Футбол
Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Политика
Путин призвал сделать все для сохранения правды о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить память о Второй мировой войне. По его словам, нужно не допустить искажения правды.