Политика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформВстреча Путина и Эрдогана состоится 22 октября

Администрация президента России Владимира Путина подтверждает встречу российского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе — 22 октября. Об этом сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
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