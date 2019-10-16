Политика

ТАССТАССВстреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.
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Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 22 октября

Росбалт17:20

В Кремле назвали дату и место встречи Путина с Эрдоганом

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В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

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Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

ТАСС15:59

Эрдоган прилетит в Сочи 22 октября

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Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа

По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
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Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
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Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
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