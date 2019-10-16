Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

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