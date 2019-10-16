Политика
ТАССВстреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Здоровье
В Челябинске школу закрыли на карантин из-за пневмонии
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, по состоянию на 11 октября из-за заболеваемости ОРВИ и пневмонией были закрыты на карантин четыре класса в четырех школах, из них один – в школе №100, а также гимназии № 26, школах №137 и №93.
Polit74.ru 06:44
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Чемпионат 16:00
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью
Мойка78 14 октября в 15:10
Политика
Путин получил подарок от короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online 14 октября в 15:02
Армия и оружие
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Авто
Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров
Как стало известно, уже с 1 января будущего года, автомобилисты не смогут ездить на новой машине, если на ней нет регистрационных знаков.
Tvoe-avto.com вчера в 06:19
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 19:00
Здоровье
В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:44
Экономика
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
ТАСС 14:32
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Sportbox.RU вчера в 18:10
Происшествия
35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии
Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.
РБК 19:02
Политика
США хотят лишить Россию Северного морского пути
Sputnik Таджикистан вчера в 10:32
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 октября в 20:52
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19
Общество
Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах
В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах.
Комсомольская правда 15:34
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Армия и оружие
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия 05:54
Наука
Глобальное потепление сделало озера красивыми и ядовитыми
Московский Комсомолец 07:11