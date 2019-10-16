Политика

ТАССТАССВстреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.
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Подробнее о событии

Эрдоган приедет в Сочи и обсудит с Путиным ситуацию в Сирии

РБК15:56

Названа дата визита Эрдогана в Россию

Rambler News Service15:50

Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября

РИА Новости15:22

Эрдоган намерен приехать в Россию 22 октября

Интерфакс15:26

В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

Известия16:42

Путин и Эрдоган обсудят сирийское урегулирование в Сочи 22 октября

RT на русском16:10

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

ТАСС15:59
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Здоровье

В Челябинске школу закрыли на карантин из-за пневмонии

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, по состоянию на 11 октября из-за заболеваемости ОРВИ и пневмонией были закрыты на карантин четыре класса в четырех школах, из них один – в школе №100, а также гимназии № 26, школах №137 и №93.
Polit74.ru 06:44
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Финансы

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб

Чемпионат 16:00
Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество

Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью

Мойка78 14 октября в 15:10
Политика

Путин получил подарок от короля Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online 14 октября в 15:02
Армия и оружие

В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»

Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Авто

Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров

Как стало известно, уже с 1 января будущего года, автомобилисты не смогут ездить на новой машине, если на ней нет регистрационных знаков.
Tvoe-avto.com вчера в 06:19
Политика

Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 19:00
Армия и оружие

Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии

РИА Новости 18:50
Здоровье

В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди

С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:44
Экономика

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
ТАСС 14:32
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU вчера в 18:10
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Происшествия

35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии

Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.
РБК 19:02
Политика

США хотят лишить Россию Северного морского пути

Sputnik Таджикистан вчера в 10:32
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 октября в 20:52
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым

Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

Мир фантастики вчера в 04:19
Общество

Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах

В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах.
Комсомольская правда 15:34
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве

Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Футбол

Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Армия и оружие

В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия 05:54
Наука

Глобальное потепление сделало озера красивыми и ядовитыми

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