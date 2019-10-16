Политика
ТАССВстреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.
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Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Известия 13:59
Общество
El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
Ведомости 14:07
Армия и оружие
Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ
Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
SM News 10:50
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
РИА Новости вчера в 12:28
Общество
Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре
Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт 07:00
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Кино
Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»
ToDay News Ufa 14:46
Общество
В Зауралье закрыли отделение тубдиспансера из-за аварийного состояния
Уральский меридиан 14:19
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
ТАСС 03:05
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, заявил, что Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решение о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-Йорка.
Газета.Ru 15:45
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru вчера в 00:26
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
ТВ Центр вчера в 08:12
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Кино
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Гаджеты
Google представила новый смартфон
Компания Google представила во вторник новый смартфон Pixel 4, оснащенный датчиком движений и улучшенной камерой, новинка будет доступна 24 октября по стартовой цене 799 долларов.
ПРАЙМ вчера в 11:42
Космос
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики
Вечерняя Москва вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Политика
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
РИА Новости 01:36
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Армия и оружие
Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии
«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.
РБК 16:25
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Экономика
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020–2022 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год, а также на плановый период с 2021 по 2022 год.
Вечерняя Москва вчера в 06:32
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в сирийском конфликте с действиями СССР в Афганистане, передает РИА Новости.
Дождь 16:11
Экономика
Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение
Снижение курса биткоина негативно отразилось на других криптовалютах.
РБК 02:55