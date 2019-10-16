Политика
ТАССВстреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.
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Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Хоккей
«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Московский «Спартак» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
«Дылда» Балагова претендует на азиатский «Оскар»
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Спорт
Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт
В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Общество
Российские аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах
Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с просьбой вернуть возможность прохождения пограничного и таможенного контроля в VIP-залах.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Экономика
МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Происшествия
Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии
На всей территории автономного сообщества во второй день протестов арестовали не менее 25 человек, по меньшей мере 74 получили ранения различной степени тяжести.
Экономика
Путин подписал закон об исполнении бюджета ПФР за 2018 год
Президент России Владимир Путин подписал законы, утверждающие исполнение бюджетов Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) за 2018 год.
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
Политика
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани у границы с Турцией
Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
Кино
Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".