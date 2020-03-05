Политика
РИА НовостиПереговоры Путина и Эрдогана пройдут в формате «один на один»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров российского и турецкого лидеров. По его словам, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в формате "один на один". В случае необходимости переговоры пройдут "в узком составе", добавил Песков.
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Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Общество
Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился
Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
Общество
Туроператоры России потеряли из-за коронавируса 27 млрд рублей
Убытки российского туристического бизнеса от отмены туров из-за коронавируса уже достигли 27 млрд рублей.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС.
Происшествия
В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.
Общество
ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Здоровье
В России выявили новый случай заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Политика
Путин внес поправки в Конституцию про бога и русский народ
Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект президентских поправок в Конституцию.
Политика
ЕС продлил санкции против Януковича
Совет ЕС официально продлил на год индивидуальные санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и еще девяти человек из его окружения, исключив при этом из черного списка бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Политика
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в 2019 году снизилась почти в 50 раз
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году сократилась по сравнению с прошлым годом почти в 50 раз, до 643 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.