Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров российского и турецкого лидеров. По его словам, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в формате "один на один". В случае необходимости переговоры пройдут "в узком составе", добавил Песков.

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в формате «один на один»

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