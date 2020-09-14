Ограничений по времени для переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые пройдут в понедельник в Сочи, не установлено. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ТАСС 05:49