Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
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На вопрос, сколько времени отведено на встречу глав государств, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сколько потребуется".В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «сколько потребуется»
Ограничений по времени для переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые пройдут в понедельник в Сочи, не установлено. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС05:49
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