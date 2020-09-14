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Российская газета
Российская газета

Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

На вопрос, сколько времени отведено на встречу глав государств, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сколько потребуется".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «сколько потребуется»

Ограничений по времени для переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые пройдут в понедельник в Сочи, не установлено. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС05:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Песков: переговоры Путина и Лукашенко продлятся столько, сколько потребуется

Коммерсантъ06:23
Газета.Ru

Встреча Путина и Лукашенко не будет ограничена по времени

Газета.Ru06:05
Московский Комсомолец

После встречи Путина и Лукашенко пресс-конференции не будет

Московский Комсомолецвчера в 15:16
Известия

Песков прокомментировал продолжительность переговоров Путина и Лукашенко

Известия06:05
ТАСС

Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «сколько потребуется»

ТАСС05:49
Вечерняя Москва

Песков: Путин и Лукашенко обсудят текущую ситуацию в Белоруссии

Вечерняя Москвавчера в 15:30
Взгляд.ру

Песков ответил на вопрос о продолжительности переговоров Путина и Лукашенко

Взгляд.ру06:05

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM11 сентября в 19:24
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Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
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Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

К счастью, ситуация в Волгоградской области к худшему не изменилась и остается по-прежнему сложной, но спокойной, полностью контролируемой специалистами областного регионального оперативного штаба по коронавирусу во главе с губернатором Андреем Бочаровым.
Волгоградская правда06:32
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В КВС сообщили о масштабном отключении воды в Саратове

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке Совместными усилиями МКУ "ЕДДС", ООО "КВС", администрациями районов города Саратова будет обеспечен подвоз воды потребителям в зоне отключения ХВС.
Четвертая Власть01:25

В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года.
РБК03:44
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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