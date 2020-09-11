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Татар-информ
Татар-информ

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко после осенних выборов

Встреча Президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится 14 сентября в Москве. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.В источнике
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Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубань09:09
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новости08:36
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождь05:46
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новости08:26
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 2408:22
RT на русском

Кремль анонсировал переговоры Путина с Лукашенко в Сочи

RT на русском08:08
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъ08:31

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных
Интерфакс11:30
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Изола: Разница между Medium и Soft больше ожидаемой

Руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Тосканы и отметил, что разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась выше ожидаемой.
F1news.ru12:36