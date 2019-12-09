Политика
КоммерсантъПутин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после саммита в «нормандском формате», рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Сегодня православные отмечают Юрьев день
Православная церковь два раза в год отмечает дни памяти святого великомученика Георгия Победоносца: 6 мая - день казни великомученика и 9 декабря - годовщину освящения Ярославом Мудрым в Киеве храма в честь Георгия Победоносца.
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Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Политика
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.
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Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу
В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
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Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»
ЕС рассчитывает на прогресс на саммите "нормандской четверки", считает одним из своих приоритетов мирное и устойчивое решение украинского кризиса, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
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Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
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В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о том, как Дмитрий Шепелев запрещал родным видеться с сыном Платоном и том, как он позволял себе раз в неделю снимать с кредитных карт Жанны по 20 миллионов рублей.
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Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман
В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Армия и оружие
В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Общество
Накликали: «Тинькофф» запускает первое российское суперприложение
Группа компаний «Тинькофф» запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств.
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
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Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции.
Транспорт
Москвичей предупредили об ухудшении дорожной обстановки в декабре
Жителей российской столицы предупредили об ухудшении дорожной обстановки в последнем месяце года.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть
Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Политика
Избран новый секретарь Общественной Палаты в России
На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа.
Политика
Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе
Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.