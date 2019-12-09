Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после саммита в «нормандском формате», рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

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