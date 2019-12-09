Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после саммита в «нормандском формате», рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени

Интерфакс03:05

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ02:49

Источник: Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

РИА Новости03:19

Зеленского вынесли за скобки

Комсомольская правда02:35

В Кремле списали на волю Путина и Зеленского продолжительность их встречи

РБК03:04

Новак, Ушаков и Сурков входят в российскую делегацию, вылетающую на саммит в Париж

ТАСС02:58

Помощник президента РФ рассказал, как будет проходить встреча Путина и Зеленского

Новостной фронт03:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Православная церковь два раза в год отмечает дни памяти святого великомученика Георгия Победоносца: 6 мая - день казни великомученика и 9 декабря - годовщину освящения Ярославом Мудрым в Киеве храма в честь Георгия Победоносца.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Политика

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия

Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу

В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
REGNUM 03:07
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Политика

Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»

ЕС рассчитывает на прогресс на саммите "нормандской четверки", считает одним из своих приоритетов мирное и устойчивое решение украинского кризиса, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Биатлон

Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё

Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Чемпионат 02:49
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU вчера в 03:06
Общество

«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
РБК 02:30
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев снимал с кредитных карт Фриске по 20 миллионов рублей

В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о том, как Дмитрий Шепелев запрещал родным видеться с сыном Платоном и том, как он позволял себе раз в неделю снимать с кредитных карт Жанны по 20 миллионов рублей.
Bimru.ru вчера в 10:42
Кино

Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
Культуромания 07 декабря в 06:23
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Армия и оружие

В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Дни24 вчера в 02:56
Общество

Накликали: «Тинькофф» запускает первое российское суперприложение

Группа компаний «Тинькофф» запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств.
Известия 02:30
Футбол

«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте

Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Матч ТВ 07 декабря в 14:58
Общество

Греция отказалась выдавать США и Франции Александра Винника

Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции.
REGNUM 03:02
Транспорт

Москвичей предупредили об ухудшении дорожной обстановки в декабре

Жителей российской столицы предупредили об ухудшении дорожной обстановки в последнем месяце года.
Московский Комсомолец вчера в 23:33
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Российская газета 03:00
Хоккей

Российский вратарь Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Pravda.Ru 02:22
Политика

Избран новый секретарь Общественной Палаты в России

На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа.
Газета.Ru 02:49
Политика

Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе

Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Lenta.ru 02:32
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное