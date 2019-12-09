Политика

REGNUMREGNUMВстреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»

Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщил источник, близкий к организации парижского саммита.
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ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

РБК01:44

Как готовился саммит «нормандской четверки»

Коммерсантъ00:12

Стали известны подробности встречи Путина и Зеленского тет-а-тет

Lenta.ru00:55

Источник: отдельная встреча Путина с Зеленским планируется после переговоров «четверки»

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Киев на саммите может пойти на невыгодные шаги, считает эксперт из США

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Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж

Известиявчера в 16:01

«Встречи с Путиным не будет»: В Сеть попал график Зеленского во время «нормандского саммита» в Париже

Комсомольская правдавчера в 15:47
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Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Интерфакс вчера в 23:55
Политика

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru вчера в 18:54
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
РИА Новости вчера в 23:35
Футбол

«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой

Sportbox.RU вчера в 01:11
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru вчера в 22:35
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 07 декабря в 06:34
Футбол

С «Челси» сняли запрет на трансферы игроков

ФИФА наложила запрет на «Челси» после того, как клуб был признан виновным в нарушении правил трансферов несовершеннолетних игроков.
ODDS.ru 06 декабря в 06:20
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Lenta.ru вчера в 11:54
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Общество

9 декабря отмечается День героев Отечества

Памятная дата ведет свою историю с 18 века, когда Екатерина Великая учредила в 1769 году знаменитый орден Святого Георгия Победоносца, который получали только самые отважные и смелые воины.
Менделеевские новости 00:42
Происшествия

В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
РИА Новости 01:48
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК вчера в 09:46
Авто

Aston Martin открывает новый завод в Уэльсе

Британский производитель спортивных автомобилей, компания Aston Martin открыла новый завод, 6 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 06 декабря в 08:44
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Вести.Ru вчера в 23:07
Политика

СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским

Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
Газета.Ru 01:52
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.
Московский Комсомолец 01:33
Общество

В Росстандарте утвердили первые шесть ГОСТов на «зелёную» продукцию

В Росстандарте утвердили шесть национальных стандартов на «зелёную» продукцию, которые были разработаны Роскачеством и отраслевыми объединениями.
News.ru 01:31
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
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