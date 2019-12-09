Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщил источник, близкий к организации парижского саммита.

Политика Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.

Общество В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Политика В МИД России высказались против расширения «нормандского формата» Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Футбол С «Челси» сняли запрет на трансферы игроков ФИФА наложила запрет на «Челси» после того, как клуб был признан виновным в нарушении правил трансферов несовершеннолетних игроков.

Космос Определен способ полетов на другие планеты Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.

Общество 9 декабря отмечается День героев Отечества Памятная дата ведет свою историю с 18 века, когда Екатерина Великая учредила в 1769 году знаменитый орден Святого Георгия Победоносца, который получали только самые отважные и смелые воины.

Происшествия В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.

Транспорт Проезд по МЦД вновь стал платным С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.

Спорт Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020 Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.

Экономика Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино "По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.

Общество Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.