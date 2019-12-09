Политика
REGNUMВстреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»
Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщил источник, близкий к организации парижского саммита.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
«Встречи с Путиным не будет»: В Сеть попал график Зеленского во время «нормандского саммита» в Париже
Комсомольская правдавчера в 15:47
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
Футбол
«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Политика
Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Футбол
С «Челси» сняли запрет на трансферы игроков
ФИФА наложила запрет на «Челси» после того, как клуб был признан виновным в нарушении правил трансферов несовершеннолетних игроков.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Общество
9 декабря отмечается День героев Отечества
Памятная дата ведет свою историю с 18 века, когда Екатерина Великая учредила в 1769 году знаменитый орден Святого Георгия Победоносца, который получали только самые отважные и смелые воины.
Происшествия
В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Авто
Aston Martin открывает новый завод в Уэльсе
Британский производитель спортивных автомобилей, компания Aston Martin открыла новый завод, 6 декабря передает агентство Reuters.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Спорт
Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020
Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Политика
СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским
Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Экономика
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
Общество
Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.
Общество
В Росстандарте утвердили первые шесть ГОСТов на «зелёную» продукцию
В Росстандарте утвердили шесть национальных стандартов на «зелёную» продукцию, которые были разработаны Роскачеством и отраслевыми объединениями.
Общество
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.