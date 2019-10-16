Политика
Expert.ruВстреча Трампа с демократами закончилась скандалом
Встреча президента США Дональда Трампа с представителями демократов в Белом доме закончилась скандалом, пишет Spiegel. На встрече, посвященной Сирии, Трамп выразил недовольство, что его политику в Сирии не поддерживают не только демократы, которых меньшинство, но и республиканцы.
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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что представители партии были вынуждены покинуть встречу с американским президентом Дональдом Трампом по Турции после того, как он допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.РИА Новостивчера в 16:38
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Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
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Ирландский боец смешанных боевых искусств, Экс-чемпион UFC в 2-х весовых категориях Конор Макгрегор планирует провести свой следующий бой в декабре текущего года.
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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
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Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
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