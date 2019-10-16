Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что представители партии были вынуждены покинуть встречу с американским президентом Дональдом Трампом по Турции после того, как он допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

с чего всё началось

Встреча президента США Дональда Трампа с представителями демократов в Белом доме закончилась скандалом, пишет Spiegel. На встрече, посвященной Сирии, Трамп выразил недовольство, что его политику в Сирии не поддерживают не только демократы, которых меньшинство, но и республиканцы.

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