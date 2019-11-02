Петербургский "Зенит" сыграл вничью с результатом 1:1 в домашнем матче с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Полузащитник армейского клуба Никола Влашич открыл счет первым мячом в ворота петербуржцев в конце первого тайма.

Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей

Происшествия Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э» Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.

Политика Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).

Политика Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы» Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.

Политика Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Трамп распорядился понизить лимит приема беженцев в 2020 году Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 финансовом году в 18 тысяч человек.

Общество Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Футбол Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».

Шоу-бизнес Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее экс-супруга Роза Сябитова рассказала поклонникам о судьбе «избивавшего» ее экс-супруга Юрия Андреева. Ведущая прожила с продюсером около трех лет.

Политика WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.

Политика Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Происшествия В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка» Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Происшествия В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

Происшествия Увеличилась площадь пожара на складе в Жуковском Площадь пожара на складе в подмосковном Жуковском увеличилась с 1750 кв. м до 3500 кв. м, пострадавших нет.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.