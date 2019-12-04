Общество
ХакасияВстреча главы Хакасии с жителями Бейского района перенесена
Глава Хакасии Валентин Коновалов объяснил перенос встречи с жителями Бейского района. Причина кроется в изменении рабочего графика.
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Глава Хакасии перенес встречу с сельчанами из-за приезда представителя президента
Шанс (г. Абакан)03 декабря в 05:56
Валентин Коновалов вынужден перенести встречу с жителями Бейского района
Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 00:53
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество
Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Кино
Постеры «Ведьмака» и отрывок с Йеннефер на приеме в Аретузе
Последней посвящен и новый короткий ролик со сценой прибытия на прием в школу магии Аретуза.
Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Футбол
Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна
Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Политика
В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе
В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Общество
Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»
Политика
Главу «Нафтогаза» допросили в США по делу Джулиани
Главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева допросили прокуроры в Нью-Йорке по делу в отношении двух предполагаемых помощников адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Политика
Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 может получить камеру на 108 Мп
Samsung может заметно обновить камеру в смартфоне Galaxy S11. Устройство должно получить 108-мегапиксельный сенсор для основной камеры.
Футбол
«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Культура
Вышел свежий трейлер второго сезона «Пацанов»
Происшествия
В Ростове чиновник «РЖД» подозревается в злоупотреблениях
Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении высокопоставленного сотрудника «РЖД», говорится в сообщении ЮСУТ.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.