Общество

ХакасияХакасияВстреча главы Хакасии с жителями Бейского района перенесена

Глава Хакасии Валентин Коновалов объяснил перенос встречи с жителями Бейского района. Причина кроется в изменении рабочего графика.
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Глава Хакасии перенес встречу с сельчанами из-за приезда представителя президента

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Встреча главы Хакасии с жителями Бейского района перенесена

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Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
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Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Глава Республики Хакасия с 15 ноября 2018. Член партии КПРФ.
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Бейский район
Муниципальное образование
Административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Республики Хакасия Российской Федерации.
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