Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg. Информацию о проведении в воскресенье онлайн-заседания подтвердило и Министерство энергетики Азербайджана, передает агентство APA. Участники встречи соберутся в 19:00 мск.

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Космос В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента «Вампир» Эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера", проведут на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" после его запуска к Международной космической станции в 2021 году.

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