Энергетика
РБКВстреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg. Информацию о проведении в воскресенье онлайн-заседания подтвердило и Министерство энергетики Азербайджана, передает агентство APA. Участники встречи соберутся в 19:00 мск.
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Комментарии
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Политика
Песков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 12 апреля, прокомментировал посещение российским лидером больницы в Коммунарке.
Известия 07:56
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
Общество
В России зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом
К утру воскресенья, 12 апреля, стало известно, что в РФ зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 03:39
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Общество
Голикова: ограничительные меры не отменят ко Дню Победы
Ранее Татьяна Голикова сказал, что граждан России смогут «пожать друг другу руки» к лету 2020 года, если проявят дисциплину и будут соблюдать режим ограничительных мер.
REGNUM 07:50
Общество
В Курской области умерла женщина с коронавирусом
Напомним, по данным на 12 апреля в Курской области 43 случая заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.
Kursk.com 04:39
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Армия и оружие
Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО
Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest.
РИА Новости 08:17
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Космос
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента «Вампир»
Эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера", проведут на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" после его запуска к Международной космической станции в 2021 году.
ТАСС 09:28
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
СМИ сообщили о появлении приложения для оформления пропусков в Москве
«Добавили возможность оформления анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в случае необходимости», — говорится в описании.
РБК 09:49
Общество
В Испании снова вырос показатель суточной смертности от коронавируса
Количество инфицированных за сутки выросло на 4167 человек, и это самый низкий показатель с 22 марта.
Новый День 06:13
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Общество
Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Общество
В Татарстане ограничили возможность активации смс-пропусков
Оперштаб изменил условия использования электронных пропусков по ряду целей. Меры приняты, поскольку выявлено злоупотребление сервисом.
Альметьевск РТВ 09:15
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 10 апреля в 20:59
Религия
Папа Римский обратился к верующим с пасхальной речью
Папа Римский Франциск обратился к верующим с пасхальным заявлением «Граду и миру».
BFM.ru 08:10
Кино
Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1
ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Общество
Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.
Телеканал ОТВ 08:29
Политика
Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57