Общество
КоммерсантъВстреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером
Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.
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Общество
Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Футбол
Футболисты «Арсенала» отказались от понижения зарплаты
По данным источника, руководство лондонского клуба предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не попадёт в еврокубки.
Чемпионат 00:43
Общество
Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья
Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции.
Live24 вчера в 16:31
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Экономика
Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет
Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо.
Московский Комсомолец Чита 00:32
Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приняла ванну с лапшой
На фото видно, как Бузова принимает ванну с большим количеством лапши быстрого приготовления в леопардовом купальнике.
Стерлеград 03:11
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Наука
Предложен новый менее травматичный метод лечения катаракты
Методы лечения катаракты совершенствуются постоянно, в том числе над этим работают специалисты Университета ИТМО в сотрудничестве с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» (Центр Фёдорова).
Индикатор вчера в 10:27
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал о «гостевом браке» с Собчак
Пара заявила, что находится в «гостевом браке». Режиссер признался, что утреннее пробуждение супруги доставляет ему массу неудобств.
Слово и Дело 11 апреля в 12:34
Футбол
ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля
Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.
ТАСС Спорт вчера в 14:39
Общество
Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса
Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
Общество
За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах
За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
Экономика
Рейтинг Forbes миллиардеров с наибольшими доходами возглавил основатель сервиса знакомств
Лидером российского рейтинга миллиардеров с наибольшими доходами Forbes стал Андрей Андреев, который в 2019 году продал долю в холдинге Magic Lab (объединяет сервисы знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen).
Коммерсантъ 04:19
Общество
Раскрыты последние слова умирающего от коронавируса пациента
Американский врач Деррик Смит (Derrick Smith), работающий анестезиологом в одной из больниц Нью-Йорка, раскрыл в интервью изданию Daily Mail о последних словах пациента с диагностированным коронавирусом.
Live24 01:06
Происшествия
В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Игры
Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация
Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 11 апреля в 00:02
Спорт
Госпитализированный с коронавирусом Найдин рассказал о самочувствии
Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал, как себя чувствует после того, как сдал положительный тест на коронавирус.
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны
Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Футбол
Месси выразил благодарность медицинским работникам
Матч ТВ вчера в 16:00
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49