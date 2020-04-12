Общество
КоммерсантъВстреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером
Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.
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Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Футбол
Роналду поздравил всех с католической Пасхой
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в Instagram семейную фотографию.
Евро-футбол.ру 10:29
Политика
Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна вчера в 02:04
Наука
Ученые определили, кто больше склонен к занятию творчеством
Джон Куниос полагает, что эволюция соединила создание новых идей и перспектив с системой вознаграждения человеческого мозга, поэтому распространилось творчество и развитие науки и культуры.
RuNews24.ru 10:17
Общество
В День космонавтики россиян поздравили с борта МКС
Российские космонавты экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Комсомольская правда 01:06
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Подмосковье вводит пропускной режим с 13 апреля
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил введение пропускного режима на территории региона.
Quto.ru 10 апреля в 13:57
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Хоккей
Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию
Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
Общество
Джонсон записал первое видеообращение после выписки из больницы
Британский премьер Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, записал первое видеообращение после того, как его выписали из больницы.
Газета.Ru 10:46
Гаджеты
Apple может задержать выход старшей версии нового поколения iPhone
Выход старшей версии новых моделей iPhone может задержаться.
NewInform вчера в 19:59
Общество
В оренбургских аптеках появились медицинские маски
Ранее сообщалось, что медицинские маски должны появиться в аптеках региона 11 -12 апреля, их привезут из Москвы.
РИА Оренбуржье 09:44
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Православные христиане 12 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим.
МордовМедиа 06:38
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Игры
СМИ: в 2022 году выйдет ремейк Resident Evil 4 — его одобрил Синдзи Миками
Впервые Capcom решила воссоздать проект с нуля — как это уже сделали с Resident Evil 2 и Resident Evil 3. В 2021 году Capcom выпустит Resident Evil 8, подробнее о которой мы рассказывали в предыдущих новостях, а в 2022-м — ремейк Resident Evil 4. Похоже, серия в ближайшее время будет выходить ежегодно.
Игромания.ру 10:54
Экономика
Новак: рынок нефти погрузился в кризис до конца года
Негативные настроения на мировом рынке нефти сохранятся до конца 2020 года, считает глава Минэнерго России Александр Новак.
News.ru 11:11
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Общество
В Курской области умерла женщина с коронавирусом
Напомним, по данным на 12 апреля в Курской области 43 случая заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.
Kursk.com 04:39
Общество
МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью
Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Происшествия
В Тольятти произошёл крупный пожар на складе
В промышленной зоне Тольятти загорелись деревянные поддоны, после чего пожар перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика.
RT на русском 08:03
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском вчера в 09:22
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30