Общество

КоммерсантъКоммерсантъВстреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером

Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.
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СМИ: Новая видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

РЕН ТВвчера в 10:15

Новое заседание ОПЕК+ состоится сегодня вечером в режиме онлайн

Эхо Москвывчера в 09:32

Минэнерго Азербайджана анонсировало новое заседание ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 08:59

Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн

Интерфаксвчера в 09:02

Встреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером

Коммерсантъвчера в 09:02

Дату нового заседания ОПЕК+ назвали в Азербайджане

Телеканал 360°вчера в 09:30

СМИ узнали о новой видеоконференции ОПЕК+ 12 апреля

Известиявчера в 08:53
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

RT на русском 11 апреля в 13:05
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
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Происшествия

В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар

РБК вчера в 21:50
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России оценили

Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России, согласно которому спад наступит не раньше июня, оценил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Lenta.ru 11 апреля в 17:58
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Общество

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru вчера в 19:58
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Футбол

Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс вчера в 17:45
Экономика

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы.
News.ru вчера в 23:39
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Энергетика

Федун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад.
Общественная служба новостей вчера в 04:16
1,1K
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
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Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 11 апреля в 09:22
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Транспорт

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.
РБК 11 апреля в 13:57
1
Общество

Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск

ДЕЛА.ru вчера в 21:40
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Политика

Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс вчера в 08:07
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Политика

Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.
Известия 11 апреля в 20:35
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Футбол

Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом

В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU вчера в 07:16
Происшествия

В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия

Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM вчера в 06:40
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Общество

Сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в Москву

На всех въездах в Москву дежурят наряды Госавтоинспекции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском вчера в 06:04
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
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Здоровье

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
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Общество

Еще у 28 граждан Китая, вернувшихся из РФ, нашли коронавирус

Власти китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, за сутки выявили коронавирус еще у 28 человек, вернувшихся из РФ, сообщает комитет по делам здравоохранения региона.
Мойка78 10 апреля в 00:59
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Культура

Новая серия мультфильма «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции

На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru 11 апреля в 14:58
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Политика

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
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Общество

Цирюльники Хакасии попросили у Валентина Коновалова работу

Представители малого бизнеса Республики Хакасия направили письмо-обращение с 281 подписью на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
Байкал24 вчера в 22:35
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
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Общество

В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая

Новые Известия вчера в 08:22
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