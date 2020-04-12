Общество
КоммерсантъВстреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером
Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
RT на русском 11 апреля в 13:05
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар
РБК вчера в 21:50
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России оценили
Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России, согласно которому спад наступит не раньше июня, оценил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Lenta.ru 11 апреля в 17:58
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru вчера в 19:58
Футбол
Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс вчера в 17:45
Экономика
Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы.
News.ru вчера в 23:39
Энергетика
Федун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад.
Общественная служба новостей вчера в 04:16
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 11 апреля в 09:22
Транспорт
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.
РБК 11 апреля в 13:57
Общество
Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск
ДЕЛА.ru вчера в 21:40
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс вчера в 08:07
Политика
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.
Известия 11 апреля в 20:35
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Футбол
Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом
В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU вчера в 07:16
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM вчера в 06:40
Общество
Сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в Москву
На всех въездах в Москву дежурят наряды Госавтоинспекции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском вчера в 06:04
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
Здоровье
В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей
Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
Общество
Еще у 28 граждан Китая, вернувшихся из РФ, нашли коронавирус
Власти китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, за сутки выявили коронавирус еще у 28 человек, вернувшихся из РФ, сообщает комитет по делам здравоохранения региона.
Мойка78 10 апреля в 00:59
Культура
Новая серия мультфильма «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции
На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru 11 апреля в 14:58
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
Общество
Цирюльники Хакасии попросили у Валентина Коновалова работу
Представители малого бизнеса Республики Хакасия направили письмо-обращение с 281 подписью на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
Байкал24 вчера в 22:35
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Общество
В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
Новые Известия вчера в 08:22