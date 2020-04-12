Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.

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Энергетика Федун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад. 1,1K

Политика Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.

Футбол Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.

Происшествия В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица. 11

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Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 519

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