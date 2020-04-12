Общество

КоммерсантъКоммерсантъВстреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером

Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.
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СМИ: Новая видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

РЕН ТВвчера в 10:15

Новое заседание ОПЕК+ состоится сегодня вечером в режиме онлайн

Эхо Москвывчера в 09:32

Минэнерго Азербайджана анонсировало новое заседание ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 08:59

Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн

Интерфаксвчера в 09:02

Встреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером

Коммерсантъвчера в 09:02

Дату нового заседания ОПЕК+ назвали в Азербайджане

Телеканал 360°вчера в 09:30

СМИ узнали о новой видеоконференции ОПЕК+ 12 апреля

Известиявчера в 08:53
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Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
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Общество

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С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
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Политика

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Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
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Политика

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Lenta.ru 11 апреля в 23:01
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Общество

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Газета.Ru вчера в 10:10
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японской столицы — Токио. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 11 апреля в 13:05
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У православных началась Страстная неделя

У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Здоровье

В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом

Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
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Шоу-бизнес

Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось

Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru.
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Общество

Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv вчера в 12:15
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Игры

Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей

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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Общество

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Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM 11 апреля в 21:41
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Футбол

Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом

В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU вчера в 07:16
Общество

Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе

В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
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Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
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Политика

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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Новая сделка была согласована основными участниками ОПЕК+ — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля, в рамках нее предполагалось сокращение добычи на 10 млн б/с в течение мая—июня.
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Общество

The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина

Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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В раде связали покорение космоса СССР с репрессированными украинцами

В Верховной раде заявили, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву.
Известия вчера в 23:34
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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