Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.

Транспорт РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 64

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

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Космос Обнаружены намеки на неравномерное расширение Вселенной Анализируя снимки далеких скоплений галактик, сделанные телескопом Chandra, астрономы из США и Германии получили новые данные в поддержку гипотезы о том, что скорость расширения Вселенной для разных точек мироздания неодинакова. 2

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Происшествия В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне «По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — говорится в заявлении. 2