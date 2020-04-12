Общество

КоммерсантъКоммерсантъВстреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером

Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.
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Новое заседание ОПЕК+ состоится сегодня вечером в режиме онлайн

Эхо Москвы09:32

Дату нового заседания ОПЕК+ назвали в Азербайджане

Телеканал 360°09:30

Встреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером

Коммерсантъ09:02

Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн

Интерфакс09:02

Минэнерго Азербайджана анонсировало новое заседание ОПЕК+

Взгляд.ру08:59

СМИ узнали о новой видеоконференции ОПЕК+ 12 апреля

Известия08:53

Азербайджан анонсировал новые переговоры ОПЕК+

Говорит Москва08:48
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Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Известия вчера в 16:50
6
Общество

В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус

РБК 12:11
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Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
64
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
24
Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
135
Экономика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
2
Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,5K
Космос

Обнаружены намеки на неравномерное расширение Вселенной

Анализируя снимки далеких скоплений галактик, сделанные телескопом Chandra, астрономы из США и Германии получили новые данные в поддержку гипотезы о том, что скорость расширения Вселенной для разных точек мироздания неодинакова.
Русская Планета 08 апреля в 19:22
2
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
1,7K
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
267
Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
206
Религия

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

ГТРК Алания 04:16
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Происшествия

Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже

Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
7
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
209
Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
1,4K
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
2K
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
220
Армия и оружие

В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат

В Литве расположены американские военнослужащие 1-ого батальона, 9-ого кавполка, 2-ой бронетанковой бригадной группы и 1-ой кавдивизии.
Взгляд.ру 10:57
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
3,1K
Футбол

Виалли рассказал, что победил рак

Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли рассказал о том, что он победил рак.
Евро-футбол.ру 12:40
Общество

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области.
Нижний сейчас 11:44
12
Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

Газета.Ru 12:23
438
Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
9
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
916
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
364
Экономика

Российскому авторынку поставили страшный диагноз

Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
64
Происшествия

В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

«По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 05:42
2
Армия и оружие

В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Вести.Ru вчера в 23:06
4
Общество

ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК 11:29
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