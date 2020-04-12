Общество
КоммерсантъВстреча министров ОПЕК+ состоится сегодня вечером
Очередная встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится сегодня, 12 апреля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве энергетики Азербайджана. На последней встрече, прошедшей 9 и 10 апреля, страны-участницы ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.
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Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Известия вчера в 16:50
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Экономика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Космос
Обнаружены намеки на неравномерное расширение Вселенной
Анализируя снимки далеких скоплений галактик, сделанные телескопом Chandra, астрономы из США и Германии получили новые данные в поддержку гипотезы о том, что скорость расширения Вселенной для разных точек мироздания неодинакова.
Русская Планета 08 апреля в 19:22
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Религия
Православные верующие отмечают Вербное воскресенье
ГТРК Алания 04:16
Происшествия
Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже
Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Армия и оружие
В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат
В Литве расположены американские военнослужащие 1-ого батальона, 9-ого кавполка, 2-ой бронетанковой бригадной группы и 1-ой кавдивизии.
Взгляд.ру 10:57
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Футбол
Виалли рассказал, что победил рак
Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли рассказал о том, что он победил рак.
Евро-футбол.ру 12:40
Общество
Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области
Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области.
Нижний сейчас 11:44
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу
Газета.Ru 12:23
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru вчера в 11:24
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Экономика
Российскому авторынку поставили страшный диагноз
Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
Происшествия
В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне
«По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 05:42
Армия и оружие
В России отмечают День войск противовоздушной обороны
Вести.Ru вчера в 23:06
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК 11:29