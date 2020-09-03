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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
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РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъвчера в 15:14
ТАСС

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ТАССвчера в 09:50
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CT news12:20
Газета.Ru

Мишустин прибыл в Минск

Газета.Ruвчера в 05:08
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Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвывчера в 07:08
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

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