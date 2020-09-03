По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.