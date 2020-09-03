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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
CT news

Российский премьер Михаил Мишустин отправляется в Белоруссию

CT news12:20
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
Газета.Ru

Мишустин прибыл в Минск

Газета.Ruвчера в 05:08
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъвчера в 15:14
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвывчера в 07:08
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
RT на русском15:25
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову

Сербия и частично признанная республика Косово договорились о нормализации экономических отношений, сербский президент Александар Вучич и косовский премьер-министр Авдулах Хоти подписали соответствующее соглашение в Вашингтоне.
Газета.Ru14:33
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Белый дом предостерег РФ, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.
Интерфакс14:46
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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