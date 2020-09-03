Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась
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По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
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