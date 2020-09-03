В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
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В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты
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Эхо Москвы3 сентября в 07:08
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет
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