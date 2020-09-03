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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
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CT news

Российский премьер Михаил Мишустин отправляется в Белоруссию

CT newsвчера в 12:20
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъ3 сентября в 15:14
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы3 сентября в 07:08
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости3 сентября в 05:14
Газета.Ru

Мишустин прибыл в Минск

Газета.Ru3 сентября в 05:08
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец3 сентября в 05:51
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАСС3 сентября в 09:50
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Силовики задержали несколько участников акций в Минске

Очередная акция несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, которая вечером в пятницу собрала в Минске несколько сотен человек и проходила мирно, завершилась одиночными задержаниями ее участников.
ТАССвчера в 15:04
1

Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv2 сентября в 05:48
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Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 12:30
1

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новостивчера в 07:37
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