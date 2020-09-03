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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАССвчера в 09:50
News.ru

Мишустин прибыл в Минск

News.ruвчера в 05:14
РИА Новости

Назван состав делегации Мишустина в Минске

РИА Новостивчера в 03:39
Московский Комсомолец

Мишустин прилетел в Минск

Московский Комсомолецвчера в 05:10
Эхо Москвы

РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Эхо Москвывчера в 03:34
Национальная служба новостей

СМИ: Новак отправится в Минск вместе с Мишустиным

Национальная служба новостейвчера в 03:16
ПРАЙМ

Новак, Мурашко, Чернышенко и Оверчук входят в состав делегации Мишустина в Минске

ПРАЙМвчера в 03:41

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к визиту Лукашенко в Москву

Москва, 4 сентября 2020, 15:58 — REGNUM Итоги визита 3 сентября в Минск главы правительства РФ Михаила Мишустина и подготовку к посещению президентом Белоруссии Александром Лукашенко Москвы обсудил с постоянными членами российского Совбеза президент России Владимир Путин.
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РИА Новости08:10

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Киноафиша Россиивчера в 07:29

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