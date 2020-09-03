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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
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ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАССвчера в 09:50
Российская газета

Михаил Мишустин прибыл в Минск

Российская газетавчера в 05:17
Национальная служба новостей

СМИ: Новак отправится в Минск вместе с Мишустиным

Национальная служба новостейвчера в 03:16
Московский Комсомолец

Мишустин прилетел в Минск

Московский Комсомолецвчера в 05:10
РИА Новости

Назван состав делегации Мишустина в Минске

РИА Новостивчера в 03:39
Эхо Москвы

РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Эхо Москвывчера в 03:34
News.ru

Мишустин прибыл в Минск

News.ruвчера в 05:14

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