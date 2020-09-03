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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
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РИА Новости

Назван состав делегации Мишустина в Минске

РИА Новости3 сентября в 03:39
News.ru

Мишустин прибыл в Минск

News.ru3 сентября в 05:14
Московский Комсомолец

Мишустин прилетел в Минск

Московский Комсомолец3 сентября в 05:10
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАСС3 сентября в 09:50
Эхо Москвы

РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Эхо Москвы3 сентября в 03:34
Национальная служба новостей

СМИ: Новак отправится в Минск вместе с Мишустиным

Национальная служба новостей3 сентября в 03:16
ПРАЙМ

Новак, Мурашко, Чернышенко и Оверчук входят в состав делегации Мишустина в Минске

ПРАЙМ3 сентября в 03:41

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русскомвчера в 11:48
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Белый дом предостерег РФ, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.
Интерфаксвчера в 14:46
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известиявчера в 03:36
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The Witcher 3: Wild Hunt улучшат для новых консолей

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt сообщили, что проект все же выйдет в версии для консолей нового поколения PlayStation 5 Xbox Series X. Создатели ролевого экшена разработали версию The Witcher 3: Wild Hunt с учетом всех особенностей консолей нового поколения.
Vevby.ruвчера в 16:19
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