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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
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Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъ3 сентября в 15:14
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАСС3 сентября в 09:50
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ru3 сентября в 05:56
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русском3 сентября в 05:05
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости3 сентября в 05:14
Lenta.ru

Мишустин прибыл на встречу с Лукашенко

Lenta.ru3 сентября в 05:47
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец3 сентября в 05:51
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Житель Дагестана избил краснокнижного беркута железной трубой

Курахский районный суд Дагестана предписал местному жителю заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей за ловлю и избиение хищной птицы, сообщает в пятницу, 4 сентября пресс-служба прокуратуры региона.
Известия19:10
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Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал несколько традиционных для России представлений о жизни, способных нанести вред здоровью.
Lenta.ruвчера в 06:45
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Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ13 сентября в 04:32
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