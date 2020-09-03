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Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.В источнике
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РИА Новости

Назван состав делегации Мишустина в Минске

РИА Новости3 сентября в 03:39
News.ru

Мишустин прибыл в Минск

News.ru3 сентября в 05:14
Московский Комсомолец

Мишустин прилетел в Минск

Московский Комсомолец3 сентября в 05:10
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАСС3 сентября в 09:50
Эхо Москвы

РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Эхо Москвы3 сентября в 03:34
Национальная служба новостей

СМИ: Новак отправится в Минск вместе с Мишустиным

Национальная служба новостей3 сентября в 03:16
ПРАЙМ

Новак, Мурашко, Чернышенко и Оверчук входят в состав делегации Мишустина в Минске

ПРАЙМ3 сентября в 03:41

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ruвчера в 11:10
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Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал несколько традиционных для России представлений о жизни, способных нанести вред здоровью.
Lenta.ruвчера в 06:45
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V1lat: «Радует, что Valve поддерживает турнирных организаторов»

Комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением о новом правиле для сторонних стримеров, которые показывают турнирные матчи по Dota 2. В комментарии для Sports.ru он отметил, что решение Valve поможет турнирным операторам.
CyberSport.ruвчера в 14:47

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Минск.
RT на русском3 сентября в 07:26
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

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REGNUMвчера в 06:13
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The Witcher 3: Wild Hunt улучшат для новых консолей

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Vevby.ruвчера в 16:19
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