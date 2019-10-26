Политика
Lenta.ruВстречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами
Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств. Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
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