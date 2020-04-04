Энергетика
Полит.руВстречу ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Встреча участников ОПЕК+ перенесена с 6 на 9 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики, советника министра энергетики Азербайджана Замину Алиеву.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:54, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Новгородский суд рассмотрит нарушения главы профсоюза «Альянса врачей»
Окуловский районный суд Новгородской области рассмотрит материалы об административных нарушениях, составленные в отношении председателя межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которая была задержана по пути из Москвы, сообщила пресс-служба райсуда.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Здоровье
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Москвичи могут пользоваться личными автомобилями только по одному, за исключением проживающих вместе лиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Политика
Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России
С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Авто
В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT
Политика
Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Шоу-бизнес
О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина
Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Футбол
Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным
Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.
Наука
Изучена опасность ополаскивателей для полости рта
Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.
Баскетбол
Коби Брайанта внесут в зал славы НБА
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина после прибытия из-за рубежа.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Космос
Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел половину неба
Москва, 4 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Рентгеновскую карту половины неба построил телескоп ART-XC российской космической обсерватории «Спектр-РГ».
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Общество
Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
Экономика
В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул
Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, однако по льготной процентной ставке, заявляет Центральный банк России.
Здоровье
Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.