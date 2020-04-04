Энергетика
Московский КомсомолецВстречу министров ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Встреча министров стран ОПЕК+, которая должна была состояться 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.
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Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.Интерфаксвчера в 09:41
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Комментарии
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Политика
Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина
Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели.
Политика
Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Происшествия
У изолированных в обсерваторе в Шелехове не выявлено коронавируса
У прилетевших из Тайланда россиян, изолированных в обсерваторе в Шелехове, не выявили коронавирусной инфекции.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 562
В настоящее время на стационарном лечении находятся 502 человека, еще 52 пациента выписаны из больниц с выздоровлением, зафиксировано восемь случаев летального исхода, говорится в сообщении Минздрава.
Общество
Стала известна дата утверждения списка системообразующих предприятий
«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу (10 апреля)», — сообщили РИА Новости в секретариате.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Общество
В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Армия и оружие
Америка ошиблась в планах захвата «Калининградского укрепрайона»
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Политика
Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом
Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Здоровье
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Общество
Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Опубликованы оперативные данные о коронавирусе в Калужской области
Глава региона Владислав Шапша продолжает информировать калужан о ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Общество
Россия приостановила вывоз россиян из-за рубежа
Еще в начале этой недели Росавиация резко сократила квоты на вывоз россиян из-за рубежа.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Авто
«КамАЗ» показал конкурента «ГАЗели»
По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Технологии
В Норвегии предложили выявлять коронавирус тестами на болезни лососей
Норвежские учёные считают, что тесты, предназначенные для определения болезней у лосося, можно использовать для выявления нового типа коронавируса у людей.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Энергетика
США не обязаны сокращать добычу нефти
Дональд Трамп заявил, что у США нет обязательств сокращать добычу нефти.