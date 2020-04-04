Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВстречу министров ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Встреча министров стран ОПЕК+, которая должна была состояться 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.
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Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на 9 апреля

Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.
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Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

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В Азербайджане подтвердили, что министерская встреча ОПЕК+ состоится 9 апреля

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Заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля

ПРАЙМвчера в 09:44
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Комментарии

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