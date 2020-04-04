Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.

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Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля. Об этом заявила агентству «Интерфакс» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Азербайджана Замина Алиева. «Встреча перенесена на 9 апреля», — заявила Алиева в ответ на запрос агентства.

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