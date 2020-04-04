Энергетика
ИзвестияВстречу министров стран ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля. Об этом заявила агентству «Интерфакс» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Азербайджана Замина Алиева. «Встреча перенесена на 9 апреля», — заявила Алиева в ответ на запрос агентства.
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Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.Интерфаксвчера в 09:41
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Комментарии
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Футбол
Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете
Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Общество
Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Политика
Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом Президент США Дональд Трамп сообщил: ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса.
Футбол
Игрок «Крыльев Советов» заявил о неготовности к сокращению зарплаты
Как отметил Гацкан, игроки «Крыльев Советов» готовы к снижению зарплат, но не на 40%, как это было сделано в столичном «Спартаке».
Общество
В Москве за сутки коронавирус обнаружили у 536 человек, всего — 3893
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Москве за последние сутки выросло на 536, следует из данных регионального Роспотребнадзора.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как медработники учреждения были удивлены возрастом первых пациентов, заражённых коронавирусом.
Общество
В Республике Крым выявлено два семейных заражения COVID-19
В Республике Крым выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
ЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле
Заёмщики должны осуществлять выплаты по кредитам в установленные сроки, не дожтдаясь окончания выходных дней, объявленных из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте Центробанка.
Экономика
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине
Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Общество
В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет
Общее число заболевших коронавирусом в Турции достигло превысило 20 тысяч человек, выздоровели 484 пациента.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Происшествия
В Тульской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину
В Веневском районе Тульской области задержали мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
Общество
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы
На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Политика
Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть
Президент США Дональд Трамп допустил, что может ввести пошлины на импорт нефти для того, чтобы обеспечить защиту энергетического сектора страны.
Общество
В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Недвижимость
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Шоу-бизнес
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
К извинениям присоединилась бочка Бони, которая сказала, что мама жалеет о пластических операциях.