Экономика
Газета ОренбуржьеВступают в силу с…
По каким новым законам будем жить в новом году С 1 января каждого года неизбежно меняется законодательство.
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Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия
Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17
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Происшествия
В магазине в центре Берлина произошла стрельба
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Баскетбол
Леброн Джеймс вошел в историю НБА
В рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на своем паркете оказались сильнее «Далласа» (108:95).
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Здоровье
Диетолог рассказала, как ускорить обмен веществ и похудеть
Диетолог посоветовала ежедневно съедать по два вареных яйца.
Общество
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
Общество
Путин стал самой обсуждаемой персоной года во «ВКонтакте»
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
Егоров заставлял инспекторов менять оценки, а на матчах работали близкие к нему судьи
«БИЗНЕС Online» пообщался с несколькими источниками среди бывших и действующих судей и инспекторов премьер-лиги и ФНЛ, чтобы разобраться в причинах провала Егорова.
Экономика
1 января начнут действовать новые правила выдачи кредитов и займов
С начала 2020 года вступают в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Политика
Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
Пьяный подросток ударил полицейского ножом в Бурятии
Подросток ударил сотрудника полиции ножом в лицо в селе Петропавловка Республики Бурятия.
Происшествия
Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу
При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев.
Политика
Трое несовершеннолетних диверсантов помилованы в ДНР
Решение о помиловании и возвращении в семьи трех молодых людей, арестованных в 2016 году по обвинению в диверсии, принял глава ДНР Денис Пушилин.