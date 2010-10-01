Экономика

Газета ОренбуржьеГазета ОренбуржьеВступают в силу с…

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По каким новым законам будем жить в новом году С 1 января каждого года неизбежно меняется законодательство.
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Газета Оренбуржье02:27
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