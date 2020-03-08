Общество
РИА НовостиВступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО. При этом автовладельцам не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям.
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с чего всё началось
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.РИА Новости04:03
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