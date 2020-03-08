В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

с чего всё началось

Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО. При этом автовладельцам не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям.

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