Общество

РИА НовостиРИА НовостиВступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО. При этом автовладельцам не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям.
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с чего всё началось

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
РИА Новости04:03

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Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

РИА Новости04:03

ОСАГО и каско все-таки срастили. Зачем нужен сдвоенный полис?

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Полисы ОСАГО стали оформлять по-новому

Телеканал 360°04:45

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Комсомольская правда04:27
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Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии, сообщает "МАТЧ ТВ".
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Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

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Шайбы Сергачева и Кучерова помогли «Тампе» победить «Бостон»

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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 13:34
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости вчера в 11:35
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Маршрутка и две легковушки столкнулись на проспекте Энергетиков

Пострадали четыре человека: водители легковушек и два пассажира "Митсубиси", в том числе семилетний ребенок.
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Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
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Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
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РИА Новости вчера в 12:00
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В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
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За сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек.
ТАСС 06 марта в 20:19
Здоровье

Врач предупредил вегетарианцев в России об опасной болезни

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что вегетарианцы весной могут столкнуться с проблемой авитаминоза в России, передает РИА "Новости".
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Игры

Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now

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Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
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Автоспорт

Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей

Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне решили провести гонку без зрителей из-за коронавируса.
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Игры

Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

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Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

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Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

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Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой

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Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
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Армия и оружие

В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34

В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34.
OAnews вчера в 16:33
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