Общество
REGNUMВступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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с чего всё началось
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.РИА Новости04:03
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Футбол
Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» сыграл неплохо в матче с «МЮ»
Наставник гостей согласился, что его подопечным могли бы сыграть и получше, тогда они бы выиграли со счетом 5:0. Гвардиола отдал должное «МЮ», который подошел к дерби в надлежащих кондициях.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
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Футбол
Федотов раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» – «Ахмат»
Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».
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Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Здоровье
В ВОЗ назвали бесполезные способы лечения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли некоторые слухи, которые ходят вокруг профилактики и лечения коронавируса, пишет "Газета.ru".
Культура
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Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Армия и оружие
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осуждённый за шпионаж бывший украинский журналист заявил, что война за Донбасс проиграна.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram
Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
Футбол
Антон Заболотный отказался давать комментарии пустоте
В Инстаграме футболиста появилось видео, как он отказывается от комментариев, проходя по абсолютно пустой микст-зоне (если не считать стюардов и человека, снимающего видеоролик).
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Общество
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса
Резкий рост летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Италии вывел эту страну на первое место в мире по уровню смертности от COVID-19.
Технологии
Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников
Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
Единоборства
Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC
Адесанья защитил звание чемпиона UFC в среднем весе в Лас-Вегасе. Теперь на его счету 19 побед без поражений.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Технологии
В процессорах AMD тоже нашли новую уязвимость
AMD уже отреагировала на ситуацию, заявив, что считает, что обнаруженные варианты атак не являются новыми.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Экономика
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Политика
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
Автоспорт
Глок: McLaren может стать альтернативой для Феттеля
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.