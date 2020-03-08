Общество

REGNUMREGNUMВступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
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