Общество
REGNUMВступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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с чего всё началось
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.РИА Новости04:03
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Политика
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Общество
Голикова назвала «раздутой» панику вокруг коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала "раздутой" панику вокруг распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС.
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Музыка
Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети
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Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России
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Экс-директор «Милана» Звонимир Бобан обрушился с критикой на действия клуба, который уволил его после интервью с критикой генерального директора Ивана Газидиса.
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Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Общество
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Поклонница Путина рассказала, что написала в любовной записке. На одном из телеканалов показали фотографию письма для президента.
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«Интер» не намерен выкупать контракт Алексиса Санчеса
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Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
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Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом
Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.