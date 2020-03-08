Общество

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В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). С сегодняшнего дня водители могут внести информацию о каско на обратную сторону документа.
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Автоэксперт прокомментировал появление нового формата полиса ОСАГО

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Чем рискуют россияне, оформляя новый полис ОСАГО

URA.Ru07:03

ОСАГО и каско все-таки срастили. Зачем нужен сдвоенный полис?

BFM.ruвчера в 21:13

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RT на русском06:27

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

ТАСС05:13

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

Lenta.ru04:47

В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

РБК05:55
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Губернатор итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом

У главы итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио выявлен коронавирус, сообщает туринское издание La Stampa.
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Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
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Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе

В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
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Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
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Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 12:12
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Хоккей

«Автомобилист» переиграл «Сибирь» и сократил отставание в серии

«Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5-1.
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

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Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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Число жертв обрушения отеля в Китае достигло десяти

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