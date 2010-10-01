Экономика
Современный ПредпринимательВступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ. Как сообщает пресс-служба ФНС, с этого момента уже не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Футбол
«Манчестер Сити» включился в гонку за Грилиша
Политика
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
Общество
Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно
Как пояснил Сергей Правосудов, в мире не так велика потребность в строительстве подводных газопроводов, поэтому судна, способные выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem.
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Армия и оружие
CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана
Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека.
Футбол
Дик Адвокаат: «Если „Фейеноорд“ приобретет Кокорина, лично его заберу»
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат вновь заявил о желании подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
В Иране начались антиправительственные акции протеста
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Спорт
МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Кино
Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры
Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Оттаву» с голом Ковальчука в овертайме
Основное время матча закончилось с ничейным результатом 1:1. На гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки (9-я минута в большинстве) хозяева ответили шайбой нападающего Дрейка Батерсона (55-я).
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Политика
Роухани назвал катастрофической ошибкой крушение украинского Boeing
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина
Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина Продюсер объяснил, что появление "мальчика-бродяги" не лучшим образом скажется на психологическом климате в коллективе.
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.