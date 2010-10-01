Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательВступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ. Как сообщает пресс-служба ФНС, с этого момента уже не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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С нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

MariMediaвчера в 06:14

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUM09 января в 03:35

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

ИА Клерк.Ру10 января в 07:59

Вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ

Глас Народа09 января в 01:10
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Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Известия вчера в 21:30
Общество

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол

«Манчестер Сити» включился в гонку за Грилиша

Спорт-Экспресс вчера в 21:15
Политика

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
РБК вчера в 10:48
Общество

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Как пояснил Сергей Правосудов, в мире не так велика потребность в строительстве подводных газопроводов, поэтому судна, способные выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem.
Известия 08 января в 16:01
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM вчера в 08:37
Армия и оружие

CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
Вести.Ru вчера в 22:09
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека.
РБК вчера в 23:56
Футбол

Дик Адвокаат: «Если „Фейеноорд“ приобретет Кокорина, лично его заберу»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат вновь заявил о желании подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

В Иране начались антиправительственные акции протеста

Ореанда-Новости вчера в 13:06
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Спорт

МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Южный Федеральный вчера в 21:46
Экономика

Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Lenta.ru 00:16
Кино

Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры

Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
VSE42.RU вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Происшествия

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:19
Политика

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ вчера в 06:43
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Оттаву» с голом Ковальчука в овертайме

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 1:1. На гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки (9-я минута в большинстве) хозяева ответили шайбой нападающего Дрейка Батерсона (55-я).
REGNUM 00:16
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости 10 января в 03:54
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
РИА Новости вчера в 19:01
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 09 января в 12:46
Политика

Роухани назвал катастрофической ошибкой крушение украинского Boeing

Коммерсантъ вчера в 00:14
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина

Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина Продюсер объяснил, что появление "мальчика-бродяги" не лучшим образом скажется на психологическом климате в коллективе.
Экспресс газета вчера в 10:34
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com вчера в 10:47
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру 10 января в 15:11
Здоровье

Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог

Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru 10 января в 12:44
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