С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ. Как сообщает пресс-служба ФНС, с этого момента уже не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Армия и оружие Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.

Общество Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно Как пояснил Сергей Правосудов, в мире не так велика потребность в строительстве подводных газопроводов, поэтому судна, способные выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem.

Политика Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Экономика Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».

Происшествия Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Хоккей «Монреаль» обыграл «Оттаву» с голом Ковальчука в овертайме Основное время матча закончилось с ничейным результатом 1:1. На гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки (9-я минута в большинстве) хозяева ответили шайбой нападающего Дрейка Батерсона (55-я).

Политика WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Армия и оружие CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина Продюсер объяснил, что появление "мальчика-бродяги" не лучшим образом скажется на психологическом климате в коллективе.