С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ. Как сообщает пресс-служба ФНС, с этого момента уже не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

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