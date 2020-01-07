Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательВступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ. Как сообщает пресс-служба ФНС, с этого момента уже не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

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Вступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ

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