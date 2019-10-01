Общество

РБКРБКВступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

РБК03:35

В России в библиотеках, книжных и кино начнут спрашивать паспорт

Говорит Москва02:03

У жителей Тверской области скоро будут спрашивать паспорт в кино

АиФ Тверьвчера в 04:53

Россиянам с 1 октября начали продавать книги по паспорту

News.ruвчера в 22:20

В России будут продавать книги по паспорту

KrasnodarMediaвчера в 18:30

В России начали продавать книги по паспорту

Lenta.ruвчера в 17:01

В России начали продавать книги по паспорту

АБН01:23
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Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Комсомольская правда вчера в 13:00
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости 29 сентября в 11:06
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 12 копеек — до 64,98 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 70,73 рубля.
RT на русском 03:02
Общество

В ДНР и ЛНР началась перепись населения

Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Армия и оружие

Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР

Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Общество

Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»

Известия 03:39
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»

В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Политика

Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Финансы

Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Политика

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела

В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Происшествия

Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь

10 сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" на 1,2 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля, среди них Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов, Юлия Галямина.
ТАСС 03:23
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Армия и оружие

В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад

В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 29 сентября в 09:15
Энергетика

WSJ: Сланцевый бум в США идёт на спад

Прирост добычи сланцевой нефти в США в 2018 году составил около 2 млн баррелей в сутки.
REGNUM 01:53
Общество

В Петербурге закрыли дамбу под угрозой наводнения

Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
REGNUM 02:53
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Армия и оружие

Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Общество

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
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