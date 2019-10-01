Общество
РБКВступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон
В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Комсомольская правда вчера в 13:00
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости 29 сентября в 11:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 12 копеек — до 64,98 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 70,73 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР
Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»
В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Финансы
Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела
В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Происшествия
Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь
10 сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" на 1,2 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля, среди них Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов, Юлия Галямина.
ТАСС 03:23
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 29 сентября в 09:15
Энергетика
WSJ: Сланцевый бум в США идёт на спад
Прирост добычи сланцевой нефти в США в 2018 году составил около 2 млн баррелей в сутки.
REGNUM 01:53
Общество
В Петербурге закрыли дамбу под угрозой наводнения
Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
REGNUM 02:53
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Армия и оружие
Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Общество
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09